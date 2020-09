DIRETTA - Calciomercato Lazio: rispunta il nome di Vazquez, Bastos e Badelj ai saluti

Oggi potrebbe essere il giorno dell'arrivo di Vedat Muriqi a Roma. Il kosovaro è atteso da giorni e finalmente questa potrebbe essere la giornata giusta. Sia per lui che per Fares poi arriveranno nei prossimi giorni le ufficialità. Lazio a lavoro per trovare il giusto profilo da aggiungere al pacchetto difensivo. Kumbulla resta in pole, con l'Hellas che si sta coprendo con il 18enne Bruno Amione, ma la distanza tra l'offerta e la richiesta resta tanta. Si valutano anche diversi nomi dalla Bundesliga: Kempf dello Stoccarda, Rekik dell’Herta Berlino e Kabak e Nastasic dello Shalke 04. Infine stuzzica il nome di Franco Vazquez per la trequarti, sul quale la Lazio è da tempo. Il fantasista del Siviglia non rientra nei progetti degli spagnoli e i biancocelesti potrebbero tentare l'affondo.

USCITE - Sul fronte uscite i primi due in partenza sono Badelj e Bastos, rispettivamente in direzione Genoa e Basaksehir. La trattativa per il croato è a un passo, mentre l'angolano già oggi potrebbe lasciare la Capitale alla volta di Istanbul. Per quanto riguarda Wallace c'è il Wolverhampton pronto ad accoglierlo, da risolvere il problema legato al permesso di lavoro. Fabio Maistro invece sarà un nuovo giocatore del Pescara. Il classe '98 ha terminato il suo prestito alla Salernitana e ora è pronto a tornare in Serie B, la trattativa con gli abruzzesi è ben avviata. Da registrare infine due offerte dalla Premier League per Jordan Lukaku, da parte di Brighton e Leeds entrambe di circa 5 milioni. Da vedere se Lotito vorrà privarsene.