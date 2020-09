UFFICIALE - Calciomercato, James Rodriguez è un giocatore dell'Everton

Mancava praticamente solo l'ufficialità per definire il trasferimento di James Rodriguez all'Everton ed ora è arrivata. È stato lo stesso club inglese a renderlo noto tramite il proprio sito. Il colombiano, accostato anche alla Lazio che non ha però mai avviato una trattativa per lui, riabbraccia Carlo Ancelotti che lo aveva già allenato al Real Madrid e al Bayern Monaco.

