UFFICIALE – Mbappé rinnova con il Psg: le cifre faraoniche dell’accordo

Kylian Mbappé resta al Paris Saint-Germain. Una notizia sconvolgente se si considera che sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Real Madrid. Tra le parti sembrava esserci un’intesa ed invece alla fine il calciatore resterà all’ombra della Tour Eiffel.

RINNOVO STRATOSFERICO – A lasciare di sasso oltre che il dietrofront del calciatore sono anche le cifre che si celano dietro questo rinnovo. Prolungamento di tre anni a 50 milioni di euro netti all’anno inclusi i diritti d’immagine più un bonus da 130 milioni di euro al momento della firma. Raddoppiata la proposta dei blancos che si erano “fermati” a 25 milioni di euro netti, 100 lordi alla firma e il 100% dei diritti d’immagine. Guadagnerà più di Neymar e Messi e in qualche modo avrà una certa influenza anche sulle scelte tecniche. Infatti non saranno confermati né Leonardo né Pochettino con cui non ha mai avuto un grande rapporto. La dirigenza si augura che questo possa essere uno dei passi principali per arrivare a conquistare la tanto desiderata Champions League che ogni anno per un motivo o per un altro continua a sfuggire.

PROTESTE DALLA LIGA – Uno smacco che oltre al Real Madrid non è piaciuto nemmeno al presidente della Liga Javier Tebas, che ha annunciato la denuncia alla Uefa ai danni del Paris Saint Germain. A suo avviso infatti appare assurdo che una squadra che ha avuto delle perdite di 220 milioni di euro nella scorsa stagione, possa permettersi un’operazione così onerosa. Dal canto suo Mbappé dopo un messaggio di scuse al presidente Perez su Whatsapp ha festeggiato il suo nuovo inizio con il Psg siglando una tripletta al Metz.