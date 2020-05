'26 Maggio, giurammo far libero il suolo natio', poesia di un'impresa senza tempo

Le strofe che richiamano la storia, poesia di un'impresa senza tempo. È l'ultima creatura di 'Ultimo 74', al secolo Felice Serva, per un giorno indelebile e senza possibilità di rivincita. Parole che sanno di musica, pura passione biancoceleste per una coppa, quella del 26 maggio 2013, che riecheggia ancora nelle vie della Capitale. 'Giurammo far libero il suolo natio' è il titolo forte e significativo, proprio come una vittoria del genere. Buona lettura.

26 Maggio 2013...Giurammo far libero il suolo natio...

Eravamo tanti in Curva l’antra sera… Ar collo na sciarpa, n’mano na bandiera.

N’esercito d’aquile pronte a spiccà er volo, pe pijà quer trofeo che valeva più dell’oro.

Tutti uniti e fieri de mostrà ar monno ntero, che la Lazialità è no stile de vita, n’idea, n’pensiero.

... Na Curva maestosa, compatta, de granito, s’è schierata ar cospetto der nemico annichilito.

Io, lì, in mezzo alla Mia Gente, nun ho mai tremato manco pe n’istante.

Determinazione, ardore, spavalderia, questa regà è la Curva Mia.

Se viveva n’clima sureale, n’palio la storia della Capitale, tutti assieme pe quella maja e tutti pronti a dà battaja.

Nell’occhi der laziale na fiammella de foco, bastava n’segnale, n’cenno, sarebbe diventata n’rogo.

Liberare dall’invasore de Corropoli il suolo natio, questo er grido della Nord che ho fatto mio.

Durante la partita se semo aiutati come fratelli, che quanno stanno n’guera, se sostengono e se riarzeno se cascheno per tera.

Nun avemo mai mollato e puro co li cori avemo dominato.

An certo punto arzo l’occhi ar cielo, c’ho na visione, in aiuto er Padreterno manna n’antro battajone.

C’era Giorgione n’prima linea schierato, co quer dito verso la curva sud puntato.

Bob, s’è messo vicino a Marchetti, Frusta e Cecco a centrocampo hanno aiutato tutti.

E che dire de Tommaso che dentro Petko pe sto pomeriggio s’è ncarnato?

Pe sta partita che scrive la storia e sarà d’insegnamento pe li regazzini, ce voleva pure er core de Piola e de Fiorini.

Ogni laziale ha voluto lascià n’segno da lassù, su n’derby che nun scorderemo proprio più.

Palla a Mauri, passaggio pe Candreva, sale, mette n’mezzo er pallone e….

Mamma che botto!!! Tutt’antratto me ritrovo venti file sotto!

Sò brividi forti, sò emozioni vere vedè l’Aquila Reale trionfare.

L’Aquila ha vinto, l’Aquila è roma, adesso è questo che se dice, pe sempre je rimarà sta cicatrice; n’segno ndelebile, na macchia che nun se potrà mai levà e questa per i corropolesi è n’antra dura verità.

Piazza della Libertà, 9 Gennaio 1900, questa è la Mia nascita documentata, la tua nvece nun s’è mai capita!

Da oggi però caro romanista poi tranquillamente dire ch’er 26 Maggio 2013 sei venuto a mancare!

Onore a te grande popolo laziale, stavorta j’avemo fatto veramente male.

Quello che domenica è successo pe noi è n’vanto ma dev’essece pure d’esempio… Da solo nun vince manco er mejo condottiero, puro si è n’eroe vero.

In onore dei Nostri Avi e a nome della Lazialità famo che sta storica partita vinta sia er simbolo della Nostra/ Unità!

Padroni de Roma! E’ questo er finale, mò romanista sentite male!

By Ultimo 74