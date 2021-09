Accardi: "Cassano dice cose senza senso. Immobile sa fare benissimo il suo" 

L'operatore di calciomercato Beppe Accardi ha risposto per le rime ad Antonio Cassano sul tema Ciro Immobile. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La mia idea su Cassano è che quando sei stato calciatore, ad una certa età quando smetti, inizi a perdere la testa e dire cose che hanno poco senso. Ho letto anche le dichiarazioni su Jorginho, solitamente quando nasci con delle qualità importanti fai fatica a capire che calciatori possano servire ad una squadra. Immobile deve buttare la palla dentro e sa farlo benissimo, non deve certo giocare la palla. Scudetto? Se la giocano in cinque. E l’Inter rimane favorita: ha costruito una squadra più equilibrata incassando dei soldi importanti".

