Acerbi, tifosi interisti contrariati: nasce l'hashtag #acerbinonlovogliamo

Il passaggio di Acerbi dalla Lazio all'Inter sembra molto vicino a concretizzarsi. Le due società sono vicine ad un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'arrivo del difensore però non sembra entusiasmare i tifosi nerazzurri che hanno lanciato l'hashtag #acerbinonlovogliamo. Motivi? Principalmente il suo passato rossonero e l'errore con tanto di "risata isterica" dopo il gol di Tonali in Lazio-Milan che ha spianato la strada al Diavolo verso la conquista dello scudetto. C'è anche chi bada all'aspetto tecnico e avrebbe preferito un giovane o addirittura non prendere nessuno. I commenti seguiti dall'hashtag sono davvero numerosi e tra questi spicca anche "Era meglio Ranocchia, vero interista e all'occorrenza ottima punta". Insomma, non sembrano le migliori le premesse per Acerbi che ormai alla Lazio ha finito il suo ciclo.