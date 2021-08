Adani: "Dzeko all'Inter? Con Inzaghi lavorerà come Caicedo alla Lazio"

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea è stata una vera e propria doccia gelata per i tifosi dell'Inter e per Simone Inzaghi. L'ex tecnico della Lazio sperava di contare sul fuoriclasse belga per la prossima stagione, ma così non sarà. L'obiettivo numero uno dei nerazzurri ora è Edin Dzeko e Lele Adani ha analizzato come l'attaccante bosniaco potrà adattarsi al gioco del tecnico piacentino: "Inzaghi negli ultimi due anni alla Lazio ha fatto vedere di saper costruire la manovra offensiva in più modi e anche con un centravanti bravo nel ricevere palla spalle alla porta, come Caicedo. Con Edin sarà costretto a farlo più spesso. Ma non è detto che non funzioni", le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.