Adani: "Lazio in Champions per Luis Alberto. Perché Villar non può fare lo stesso?"

Daniele Adani, ospite della Bobo TV insieme a Vieri, Ventola, Cassano e De Rossi, ha parlato del momento della Roma. L'ex difensore, nel corso del format in onda su Twitch, ha sottolineato la necessità per l'ambiente giallorosso di attendere alcuni protagonisti della squadra di Fonseca. In particolare, l'attuale commentatore Sky ha cercato di far comprendere il proprio pensiero mettendo a confronto la crescita di Luis Alberto con quella, eventuale, di Villar: "Il Luis Alberto che è arrivato nella Capitale non è lo stesso di adesso. La Lazio è andata in Champions grazie alle sue prodezze. Perché Villar non può fare lo stesso con la Roma?".

