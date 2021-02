Oddi: "Per lo Scudetto può inserirsi anche la Lazio. E con l'Inter..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare di Lazio: "Scudetto? L'Inter non mi piace ma ha giocatori che fanno gol, in questo momento è la più accreditata per il titolo. Però bisogna giocarle tutte le partite, sono ancora tante. Bastano due partite fatte male e diventa dura per tutti. Se la giocheranno in quattro e tra queste mi auguro ci sia anche la Lazio. Per me sarà lei a inserirsi, è più forte della Roma, del Napoli e dell'Atalanta. Con l'Inter sarà un incrocio importante. Non perdere è fondamentale".