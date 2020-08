Adani: "Vedrei molto bene Maksimovic del Getafe nella Lazio"

Nel post partita di Inter-Getafe, Daniele Adani, ex difensore nerazzurro, ha parlato di Nemanja Maksimovic, centrocampista classe 1995 della squadra spagnola. Negli studi di Sky Sport, Adani ha ammesso di vedere molto bene il calciatore serbo con la maglia della Lazio. Queste le sue parole: “Il Getafe in avanti non ha molta qualità esclusi Cucurella e Maksimovic. Quest’ultimo lo vedrei molto bene nella Lazio di Inzaghi. Tra l’altro giocava nell’under 21 della Serbia con Milinkovic Savic”.

