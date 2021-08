Addio Fabrizio, amico e laziale vero: ora puoi volare senza limiti

Se n'è andato nel silenzio, senza voce, in una terra lontana. Lontana dalla sua Roma. Lontana dalla sua Lazio che non ha mai smesso di amare e seguire, nonostante il lavoro lo avesse portato a girare il mondo. Preferiva viaggiare, sorriso stampato in faccia. Voleva emozionarsi, mica tirare a campare. L'ultima tappa, purtroppo fatale, in Messico. Giramondo, avventuriero. Carattere esuberante. Fabrizio Bianchini, 39 anni, amico de Lalaziosiamonoi.it e di chiunque lo abbia incontrato anche una sola volta, si è spento oggi perdendo la sua battaglia per la vita contro il Covid-19. Dalla nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia e alle persone che gli hanno voluto bene. Tantissime. Tra queste ci siamo anche noi, addolorati per una scomparsa che lascia senza parole. Solo sgomento. Ciao "Bizio", con la tua leggerezza sarà ancora più semplice spiccare il volo.