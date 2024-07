Addio Immobile, le lacrime di grandi e bambini: la reazione dei tifosi

Anche le più belle favole hanno una fine. La storia tra Immobile e la Lazio è arrivata al capolinea in una calda settimana di luglio. Un addio maturato e arrivato in fretta che ha fatto male come uno strappo. In pochi avevano immaginato che il capitano e l'uomo dei record potesse lasciare la maglia con l'aquila sul petto. Il Besiktas, invece, ha toccato le corde giuste e fatto venir voglia a Ciro di provare cose nuove. Immobile si sente ancora protagonista, vuole ancora giocare e mostrare le sue qualità. Quelle che hanno fatto esultare e gridare il suo nome ben 207 volte in otto lunghi anni. In pochi, forse, si aspettavano che Ciro potesse far segnare questi numeri, ma il numero 17 ci ha creduto fin dal primo giorno trascinando compagni e sostenitori in quella che è stata a tutti gli effetti una favola.

Le lacrime e l'abbraccio del tifoso all'aeroporto sono l'emblema dell'amore e del feeling che c'era tra Immobile e la Lazio. Non c'è stato un arrivederci allo stadio, ma l'amore dei fans della Lazio si è riversato sui social. Post, storie, messaggi e video per far sentire a Immobile e la sua famiglia tutto l'amore del popolo laziale. Un amore viscerale che porta i più piccoli a piangere disperati in maniera inconsolabile con i papà e le mamme che provano a consolarli invano. "Perché?" è la domanda predominante a cui è difficile dare una risposta. Non mancano nemmeno i video in cui sono proprio i capifamiglia a sciogliersi davanti alle parole o ai gol di Immobile. Questo perché Ciro è stato l'emblema di un'intera generazione. Il simbolo del non mollare mai e del non arrendersi. Immobile è stato il manifesto dei sogni e il giocatore che ci ha fatto credere di potercela giocare sempre con tutti. L'uomo dei gol e dei numeri impossibili. Immobile è stato capace di superare Cristiano Ronaldo e di vincere una Scarpa d'Oro davanri a Lewandowski e lo ha fatto con l'aquila sul petto. Le lacrime, le lettere d'amore e i messaggi infiniti hanno raggiunto il cuore di Ciro che ha ringraziato tutti prima di iniziare la sua nuova avventura, ma i tifosi della Lazio tiferanno sempre anche per lui.