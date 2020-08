Addio Messi, comunicato de LaLiga: "Dovrà pagare la clausola risolutiva"

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Leo Messi non tornerà a Barcellona, o per lo meno questa è la sua idea. Tuttavia se il numero 10 vorrà lasciare in modo definitivo i catalani dovrà pagare la sua clausola rescissoria. Questo è il nodo principale della questione che però è stato sciolto da un comunicato ufficiale de LaLiga: "In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con l'FC Barcelona, ​​LaLiga ritiene opportuno chiarire il contratto del giocatore con il suo club:

Il contratto è attualmente in vigore e prevede una "clausola risolutiva" applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, da che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti.

In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l'allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l'importo di detta clausola".

È ancora lontana del finire la telenovela legata all'addio di Leo Messi al Barcellona. Il futuro è ancora tutto da scrivere tra possibili dimissioni del patron Bartomeu, la lotta per prendere l'argentino e anche una, seppure piccola percentuale, che Leo possa rimanere in blaugrana. Ad oggi le parti sono più lontane che mai tanto che il numero 10 non si è presentato al primo allenamento della stagione e di conseguenza non ha eseguito il primo tampone a cui tutti i giocatori devono sottoporsi a causa del coronavirus.

