ADO Den Haag, Adekanye grato alla Lazio: "I club in cui ho giocato mi hanno reso ciò che sono"

Passato in estate all'ADO Den Haag dopo l'esperienza tra le fila del Cadice, Bobby Adekanye ha siglato la sua prima rete in Eredivisie. L'attaccante, ancora di proprietà del club biancoceleste fino al giugno 2022, ha ripercorso la carriera nell'intervista rilasciata a ad.nl, per poi esprimere la propria gratitudine nei confronti di tutti i club in cui a giocato, inclusa ovviamente la Lazio: “Ho maturato esperienza nei club in cui sono stato. Sono molto grato per questo, mi hanno reso quello che sono oggi. Mi hanno davvero aiutato".

