Tamponi Lazio, il portavoce Rao: "Deferimento? Una questione d'interpretazione delle norme"

Una questione di "interpretazione della norma" sia per la comunicazione alla Asl sia per "alcuni parametri del protocollo sanitario". Roberto Rao, portavoce del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sottolinea come il club confidi nella "giustizia sportiva per la corretta ricostruzione dei fatti", a proposito del deferimento della società, di Lotito e dei medici per violazione del protocollo anti-Covid. "Con riferimento alla richiesta di deferimento al tribunale federale del presidente Claudio Lotito, del responsabile sanitario dott. Ivo Pulcini e del medico sociale coordinatore prof. Fabio Rodia per violazione dei protocolli sanitari in materia di COVID-19 - sottolinea in una dichiarazione Rao - si precisa che si tratta di una questione relativa all'interpretazione delle norme che riguardano la disciplina che governa la materia del COVID-19, sia sotto il profilo dell'onere di comunicazione all'autorità sanitaria sia sotto il profilo dell'interpretazione applicativa di alcuni parametri dei protocolli sanitari". "Rimaniamo in attesa - conclude il portavoce - che venga fissata l'udienza per la trattazione dinanzi al tribunale federale, nel rispetto dei termini previsti dal codice. Confidiamo nella giustizia sportiva, che si esprimerà nelle sedi preposte, affinché venga ristabilita la corretta ricostruzione dei fatti e venga riconosciuta la totale estraneità rispetto agli addebiti contestati".

Lazio, contro l'Inter il maggior numero di palloni giocati in avanti: il dato

Spadafora lancia l'appello: "Riforma dello sport bloccata, non vanifichiamo il lavoro fatto"

TORNA ALLA HOMEPAGE