Lazio, contro l'Inter il maggior numero di palloni giocati in avanti: il dato

La Lazio è uscita sconfitta dalla gara di domenica contro l'Inter eppure la squadra di Inzaghi non ha mai rinunciato a giocare cercando in molte occasioni la via del gol per recuperare la gara. A sostegno di questa tesi ci sono i dati: come riporta Lazio Page infatti nella classifica del maggior numero di palloni giocati in avanti nell’ultimo turno di Serie A ci sono ben quattro biancocelesti: 56 i palloni giocati da Milinkovic-Savic, 55 da Patric, 54 da Acerbi e 51 da Luis Alberto a pari merito con Locatelli del Sassuolo.

