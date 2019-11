Ag. Immobile: “È un peccato non vederlo nel Napoli, brava la Lazio a prenderlo”

Lo vorrebbero tutte, ce l'ha solo una. Il soggetto sottinteso è Ciro Immobile, la società più brava di tutte ad acquistarlo per tempo - ovviamente - la Lazio. Da Lotito a Tare e Inzaghi, il club biancoceleste ci ha visto lungo quell'estate del 2016: 9 milioni per strapparlo al Siviglia (di Monchi), 102 ragioni per sorridere e gonfiarsi il petto, così come ha fatto la rete. Roba da primato. Roba da mangiarsi le mani, per il Napoli. Terra natia di Immobile e squadra che più di tutte vorrebbe riportare a casa il suo “figliol prodigo” Ciro. Niente da fare, ne ha parlato l'agente del bomber biancoceleste, Marco Sommella, a Radio Marte: “Immobile fu vicino al Napoli quando era al Siviglia, ma è inutile parlarne ora anche perché ora gli azzurri hanno ottimi attaccanti. Ho un rimpianto. Tanti napoletani avrebbero fatto comodo alla squadra azzurra, ma sono andati altrove a fare fortuna. Non solo Immobile, in questa situazione una mano al Napoli avrebbe potuto darla Donnarumma, Izzo e tutti i talenti napoletani in giro per i vari club. È un peccato che tutti questi ottimi giocatori non giochino nel Napoli. Ciro invece ce l'ha la Lazio, una squadra dotata di 4/5 giocatori di livello assoluto, a cui però manca continuità e che a volte soffre di amnesie. Purtroppo, i biancocelesti steccano quando c’è da fare il salto di qualità. Ma da centrocampo in su c’è davvero talento e la Lazio è seconda solo alla Juventus, le serve soprattutto trovare costanza di rendimento”.

