Agostinelli: "Lazio grande squadra, non sognare è impossibile"

Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio: "Ho visto una squadra che gioca a memoria, reagisce e vince meritatamente. Sono sicuro che la Lazio lotterà per lo Scudetto, può farlo. Hai battuto Juventus e Inter, cosa bisognerebbe pensare? La Lazio è una grande squadra, competitiva, con la Champions League in tasca. Fortunatamente chi doveva ammazzare il campionato non lo sta facendo, con una Juventus come gli scorsi anni sarebbe stato un campionato straordinario ma senza poter pensare di vincere. Questo permette di sognare veramente. Le vittorie più eclatanti le ha fatte la Lazio".

Calciomercato Lazio, Giroud sempre nel mirino: in estate l'affondo decisivo

Lazio, la formazione settimanale di 433: Milinkovic scelto a centrocampo - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE