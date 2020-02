Agostinelli: "Lazio, sei la più forte in Italia. Basta nascondersi"

Una Lazio strepitosa è pronta per affrontare il Verona, domani all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Non bisogna più nascondersi, essere troppo scaramantici diventa antipatico. In questo momento non dire che la Lazio punta allo Scudetto è assurdo. Mi riferisco ai media ed ai tifosi, poi è giusto che il club deve mantenere le distanze. La Lazio deve puntarci anche se in modo inatteso. Ha tutti i requisiti per farlo, la speranza è che non ci siano problemi importanti a livello fisico. Ora conta molto il morale, in questo contesto i giocatori recuperano più facilmente, per questo motivo non credo che sia giusto cambiare molto in questa settimana di impegni ravvicinati. Ci sono dei segnali positivi che non devono togliere nulla a quello che sta facendo questa squadra. Ci sono delle stagioni diverse, in cui alcuni episodi devono farti capire che puoi osare. La Lazio in questo momento è la migliore in Italia e quella più in forma. E' la Lazio che rende tutto più facile"

