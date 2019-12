Agostinelli: "Scudetto? La Lazio prima deve guardarsi dietro"

Un terzo incomodo che però non starà lì a reggere la candela. La corsa Champions della Lazio potrebbe tradursi nel sogno di far parte anche della lotta Scudetto, chissà. Sarà solo il campo a stabilirlo. Così la pensa l'ex biancoceleste Andrea Agostinelli, intervenuto a Radio Sportiva: "Inter e Juve lottano per lo Scudetto e la forbice si è ristretta. La Lazio può diventare un terzo incomodo da tenere in considerazione. Potrebbe essere la sorpresa a patto che continui a guardarsi dietro. L'obiettivo resta la Champions. La più grande delusione? Senza dubbio il Napoli, vista la rosa a disposizione. Il Cagliari invece è la sorpresa più grande, insieme alla Lazio. L'Atalanta è ormai una conferma: ha una città e una società da grande, non è solo una provinciale di lusso".

CALCIOMERCATO LAZIO: LA SALERNITANA ALLONTANA KIYINE

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE