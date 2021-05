AIA, Rizzoli ferma Doveri e Mazzoleni per il turno infrasettimanale di A

Rizzoli ferma Doveri e Mazzoleni per un turno. Dopo il polverone mediatico che si è creato attorno all'episodio del rigore assegnato e tolto poi dal Var in Benevento - Cagliari, il designatore ha deciso di stoppare per un turno i due arbitri. Doveri aveva assegnato inizialmente il rigore per il contatto in area dei sardi con il centrocampista delle streghe Viola finito a terra, ma richiamato alla Var da Mazzoleni ha poi cambiato decisione considerando il contatto troppo lieve da causare il penalty. Nel frattempo è stata anche aperta un'indagine dalla Procura della Figc per le parole pronunciate nel post partita dal presidente del Benevento Vigorito, e il ds dei sanniti Pasquale Foggia è stato squalificato fino al termine della stagione.

Calciomercato Lazio, D'Ambrosio jolly a costo zero: la situazione

Lazio, Inzaghi non vuole distrazioni: sarà rincorsa Champions fino alla fine

TORNA ALLA HOME PAGE