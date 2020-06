Aic, Tommasi: "Nell'ultimo periodo mie dichiarazioni motivo di discussioni"

Ieri è arrivata l'ufficialità, Damiano Tommasi non è più il presidente dell'Aic. Il suo mandato sarebbe scaduto a novembre ma lo stesso ha deciso che questo fosse il momento giusto di lasciare la carica. Queste le sue dichiarazioni sulle pagine de Il Corriere della Sera: "La nostra associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così visto che alcune mie dichiarazioni sono state spesso motivo di discussione e contrapposizione interne. L’Aic non se lo può permettere, perciò è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti".

Rischio addio per il fischietto degli arbitri: arriva quello elettronico per il Covid?

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Genoa

TORNA ALLA HOMEPAGE