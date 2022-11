Ajax, primo gol in Champions per il figlio di un ex Lazio: di chi si tratta

Vince e convince l'Ajax che nell'ultima giornata del gruppo A di Champions, batte 3-1 i Rangers e blinda il terzo posto in classifica che significa qualificazione in Europa League. Le armate Napoli e Liverpool, volano agli ottavi. Gli olandesi devono accontentarsi del gradino più basso del podio sigillato a Glasgow. Il gol della definitiva tranquillità per i lancieri è stato siglato da Francisco Conceicao, figlio di Sergio ex centrocampista della Lazio, abile a scartare un difensore e a battere McGregor di sinistro. Prima rete nella massima competizione europea per il talento portoghese classe 2002.