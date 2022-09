Albania, 24 i giocatori scelti da Reja: la decisione su Hysaj

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si ferma la Serie A e lascia spazio alla Nations League. In casa Lazio alcuni hanno già ricevuto la chiamata della propria nazionale per prendere parte alla competizione, altri invece sono ancora in attesa e continuano a sperare. Dopo Sergej Milinkovic Savic, a partire sicuramente sarà Elseid Hysaj. Il terzino è stato incluso nella lista dei 24 scelti da Edy Reja in occasione delle sfide con Israele e Islanda, rispettivamente il 24 e il 27 Settembre. Di seguito la lista completa