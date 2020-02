Albertini: "Inter da Scudetto? Non dimentichiamoci la Lazio"

La lotta si è infiammata. Anzi, l'ha infiammata il Verona. Prima stoppando la Lazio, poi rendendo il favore mettendo a segno il colpaccio contro la Juventus. Ora l'occasione di accorciare è ghiotta, i biancocelesti e l'Inter non devono farsela sfuggire. Interrogato sull'argomento, l'ex centrocampista della Lazio Demetrio Albertini ha detto la sua: "So quanta fatica ci voglia per vincere uno Scudetto, non bisogna sbagliare" - ha detto a Sky Sport - "Se l'Inter può vincere il titolo? Sì, sta meritando la sua classifica così come la Juventus. Ma sarà una sfida a tre perché non escluderei neanche la Lazio".

