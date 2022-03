Alessandro Venturelli ancora non si trova, la mamma Roberta: "Ringrazio Immobile, ma la politica..."

RASSEGNA STAMPA - Da oltre 500 giorni la famiglia di Alessandro Venturelli non vive più. Il ragazzo è scomparso vicino Sassuolo e da allora sua mamma Roberta gira l'Italia per ritrovarlo. Ogni segnalazione riaccende la speranza, ma per ora nessuna lo ha riportato a casa. La donna ha parlato a Il Resto del Carlino ringraziando il mondo del calcio per quanto ha fatto. Prima delle gare del Sassuolo, infatti, viene semore letto l'annuncio. Anche la Lazio si è mossa in questo senso con un videomessaggio di Ciro Immobile letto prima del match con il Napoli. La donna ha ringraziato Sassuolo e Lazio, ma si aspettava qualcosa in più dalle istituzioni: «Non smetterò mai di ringraziarli, ma purtroppo quelle iniziative non hanno avuto seguito a livello politico. Sono rimaste confinate negli stadi. Le istituzioni italiane fanno poco per gli scomparsi. Le persone scomparse vanno cercate, non si possono solo attendere le segnalazioni».