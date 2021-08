All'Olimpico anche la Lazio Taekwondo si gode il successo contro lo Spezia! - FOTO

La Lazio vince contro lo Spezia siglando sei gol. Dopo l'iniziale svantaggio, la squadra di Sarri recupera e fa una rete dopo l'altra. I tifosi, tornati all'Olimpico dopo un anno e mezzo di assenza, hanno festeggiato finalmente il successo. Sugli spalti, e in particolare in Tribuna Monte Mario, si sono goduti la vittoria anche i bambini e i ragazzi della Lazio Taekwondo. L'esordio casalingo è una vera meraviglia. E con lo stadio non più deserto, tutti hanno potuto esser parte dello spettacolo.

