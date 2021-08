Lazio - Spezia, calcio-champagne! E la società incorona l'attacco... - FOTO

La Lazio mette a segno 6-1 e l'Olimpico trema. Una partita di grande spessore per i biancocelesti, in particolare per Luis Alberto e Ciro Immobile. Il primo colleziona 3 assist e un gol in una sola serata e il bomber di Torre Annunziata una tripletta. A fare l'omaggio è stata proprio la società che tramite il suo account Instagam ha scritto: "Questo trio..". Il messaggio è rivolto proprio al fantasista, il goleador biancoceleste e Pedro, autori di una prestazione notevole.

