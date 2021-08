Lazio - Spezia, il messaggio della società ai tifosi: "Grazie per il vostro supporto"

Lazio, anche questa è fatta. Sei punti nelle prime due di Serie A e tanto tanto amore dei tifosi. Dopo 546 giorni, i sostenitori biancoceleti sono potuti tornare all'Olimpico e incitare la loro squadra del cuore. Un'emozione unica per i sostenitori che oltre alla vittoria hanno anche avuto l'opportunità di salire i gradini dello stadio e godersi uno spettacolo da brividi. Poco più di 20mila spettatori che hanno fatto sentire le loro voci dopo un silenzio assordante causa pandemia mondiale. Era stato Tare a sottolineare l'importanza dei tifosi: "Viviamo per questi momenti" . Adesso però a evidenziarlo è stata anche la società che tramite Instagram ha scritto: "Grazie per il vostro incredibile supporto".

