Lazio, Marca riaccende la sfida tra Lewandowski e Immobile - FOTO

Un Ciro Immobile incontenibile quello che nel pomeriggio è sceso in campo contro lo Spezia. Al numero 17 sono bastati 45 minuti per segnare la sua personale tripletta che lo porta a già 4 reti segnate in sole due giornate di campionato. Che anche quest'anno la corsa sia su Robert Lewandowski? Chissà, intanto Marca ha prima celebrato le cinque reti del polacco, tripletta anche per lui nell'ultimo match, dopo tre gare in Bundesliga e poi quelle di King Ciro: "Anche Immobile segna una tripletta con la Lazio e ha già siglato 4 gol in due giorni".

Immobile también sigue a lo suyo: 'hat-trick' con la Lazio y ya suma 4 goles en dos jornadas https://t.co/s7qwO5XQkC pic.twitter.com/mcGPANO8BL — MARCA (@marca) August 28, 2021

