Alla scoperta di Ghilardi: l'identikit del centrale sempre più vicino alla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

22 anni e tanta gavetta, che gli ha permesso di acquisire una buona dosa di esperienza nonostante la giovane età. Daniele Ghilardi, dopo essere stato accostato al Napoli, sembra essere stato bloccato per giugno dalla società biancoceleste, che ha deciso con forza di puntare su di lui. Ecco un identikit che ci permette di conoscere meglio l'attuale difensore del Verona.

CARRIERA - I 10 anni nelle giovanili della Fiorentina gli sono serviti a crescere dal punto di vista tecnico e umano e poi, dall'età di 19 anni, Ghilardi ha scelto di giocare nei grandi partendo dalla Serie C, campionato ostico per chiunque. Il Mantova gli ha dato l'opportunità di giocare con continuità e di mettersi in mostra, tanto che la Sampdoria ha deciso l'anno successivo di puntare su di lui come difensore titolare nella serie cadetta. Un anno fantastico in Serie B, con 37 presenze e 2 gol, gli ha permesso di fare il grande salto e arrivare in Serie A, con la maglia del Verona. Dopo un iniziale periodo di apprendistato nelle ultime partite mister Zanetti ha investito Ghilardi dello status di titolare inamovibile, per via delle sue prestazioni estremamente positive. Oltre a questa carrellata di momenti clou con i club in cui ha giocato, non va dimenticata la presenza in pianta stabile di Ghilardi con le giovanili dell'Italia.

CARATTERISTICHE - Ghilardi è sicuramente un difensore atipico; infatti, nonostante i 190 centimentri di altezzza, è dotato di un'ottima velocità, difficile da trovare in altri giocatori del suo ruolo. È per questa peculiarità che due dei suoi allenatori Pirlo e Zanetti lo hanno impiegato spesso nel ruolo di braccetto, per permettergli di sganciarsi e di supportare la manovra offensiva. Altra nota a suo favore è la capacità di leggere il gioco e di posizionarsi correttamente per interrompere le manovre avversarie. Non si tratta dunque di un difensore statico e impacciato nonostante la fisicità imponente; per lui ci sono comunque delle qualità da affinare, come il colpo di testa (scarsa percentuale duelli aerei vinti) e l'impostazione.