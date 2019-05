Allenatore Lazio, Gattuso sul futuro: "Voglio allenare, aspetto un club"

Uno dei nomi accostati alla Lazio in caso di addio di Simone Inzaghi è quello di Rino Gattuso. L’ex tecnico del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Milan rimarrà sempre dentro di me, mi ha dato la possibilità sia da giocatore che da allenatore. È stata una scelta sofferta, ma era giusto farla. Il Milan è in buone mani, ha una società composta da grandi uomini e i tifosi non devono preoccuparsi. Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di dare una sterzata al campionato, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto bene perché 68 punti non sono pochi, il rammarico è di aver fatto 5 punti in 7 partite. Ci sono più cose positive che negative. Il gruppo è giovane e ha margini”.

SALUTO AL MILAN - “Non voglio parlare di soldi. Quando si parla di Milan con me non si può parlare di soldi. Quando si ha a che fare con persone perbene, quando c’è di mezzo il cuore e i sentimenti non mi piace che la storia venga cavalcata. Il Milan mi ha dato tanto, io molto meno e non voglio essere elogiato per un gesto che reputo normale per l'ambiente che ho condiviso”.

FUTURO - “La voglia c’è, come ho già detto una settimana fa. Siamo un gruppo di lavoro e le decisioni, che prendo io, le devo condividere. Bisogna analizzare bene cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare e cosa vogliamo andare a proporre. In questo momento la nostra idea è proseguire e continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. È necessario però che un club ci scelga, non siamo solo noi a dover decidere. Le persone che ci scelgono devono capire le nostre caratteristiche, poi vedremo”.

