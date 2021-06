Allenatore Lazio, Schira: "Sarri scalpita, domani summit decisivo"

ALLENATORE LAZIO - La trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio va avanti. Il tecnico resta il candidato numero uno per il dopo Simone Inzaghi. Nelle prossime ore sono attese novità e ne è convinto anche Nicolò Schira che su Twitter scrive: "La prima scelta di Lotito per la panchina della Lazio resta sempre Sarri. Contatti costanti e domani il summit decisivo. Il tecnico toscano scalpita per ripartire e non ha voglia di vivere un altro anno sabbatico (non si sente allenatore da subentro e vuole partire da inizio)". Le parti continuano a discutere non solo dell'ingaggio, ma anche delle richieste su mercato e ritiro.

