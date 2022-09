Alluvione nelle Marche, vittime e dispersi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una bomba d'acqua ha colpito le Marche nelle scorse ore. Allagamenti e frane hanno travolto alcuni comuni e si contano almeno sette vittime e molti dispersi. La Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i volontari sono al lavoro per cercare di mettere in salvo più persone possibili. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.