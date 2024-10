Alluvione Valencia, il gesto d'oro del Real Madrid per le famiglie colpite

La Fondazione Real Madrid e la Croce Rossa hanno lanciato una campagna di raccolta fondi volta a sostenere le persone colpite dalle conseguenze di Dana, l'alluvione che ha flagellato varie zone della Spagna e soprattutto nella Comunità Valenciana. E il club bianconero ha deciso di sostenerlo con un milione di euro "per aiutare le numerose famiglie che si trovano in una situazione critica e hanno bisogno di tutto il nostro aiuto e solidarietà", si legge in un comunicato della società.

Il Real Madrid, la cui partita della Liga Ea Sports sul campo del Valencia è stata rinviata, ha annunciato questa iniziativa di fronte alla situazione devastante causata da Dana, alla quale è possibile collaborare attraverso donazioni sul sito cercadeti.cruzroja.es/fondazione realmadriddana. "Ogni contributo può essere fondamentale per aiutare chi ha perso tutto", ha affermato il club.