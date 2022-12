Amrabat, l'intermediario: “Le chiamate dei club fanno piacere, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Le luci del mercato e del Mondiale sono puntate sul Marocco e su uno dei protagonisti, Sofyan Amrabat. Il centrocampista è finito nel mirino di diversi club che vorrebbero strapparlo alla Fiorentina, in passato anche la Lazio. Ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l’intermediario di mercato per l’Italia: Alberto Maria Fontana. Queste le parole: "Oltre ad essere incredibile nella fase di rottura, sa comportarsi bene anche con la palla al piede. La scorsa stagione giocava poco per colpa dell'ombra di Torreira, ma adesso Firenze si sta finalmente godendo le sue qualità. La Fiorentina è un club di tutto rispetto, le chiamate da altri club fanno piacere, ma abbiamo molto rispetto delle scelte che stanno prendendo in società. Il giocatore è legato alla Fiorentina da un lungo contratto con opzione per rinnovarlo per un'altra stagione. Le chiamate arriveranno, ma siamo in ottimi rapporti con la dirigenza".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE