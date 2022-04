André Anderson, parla il tecnico del San Paolo: “Giocatore interessante ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

André Anderson è volato in Brasile per iniziare una nuova avventura professionale. Vestirà la maglia del San Paolo, ancora non è arrivata l’ufficialità del trasferimento da parte di entrambi i club e di conseguenza sono ancora sconosciuti i termini dell’accordo nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di un prestito annuale. Nel frattempo che il tutto venga formalizzato si è espresso in merito il tecnico del club brasiliano, Rogério Ceni. Queste le sue dichiarazioni riportate da Lance.com: “Se il club non ha detto nulla, non posso dire nulla. Penso che sia un giocatore molto interessante e lo sto guardando da gennaio. Ma non lo so. Posso parlare solo se il club lo annuncia. Sono a conoscenza dell'interesse ma non conosco l'accordo contrattuale”