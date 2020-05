Anna Falchi: "Ce l'ho con i tifosi della Roma. Non vogliono ripartire per la Lazio..."

Anche durante la quarantena Anna Falchi non smette di dimostrare la sua fede biancoceleste. Dopo aver esternato il desiderio che il campionato riparta, in modo che la Lazio possa riprendere la sua cavalcata, è arrivata una critica diretta ai tifosi della Roma che invece spingono per lo stop. In un video pubblicato sul profilo Instagram di Sport Mediaset, la showgirl non le manda certo a dire: "Mi sono svegliata così. Oggi ce l'ho con la tifoseria della Curva Sud. Ho saputo che ci sarebbero dei manifesti in cui i romanisti chiedono di non iniziare il campionato, ma poco poco perché noi siamo in lizza per lo Scudetto e loro no? Mah, chissà! Ai posteri l'ardua sentenza. Comunque, a parte tutto, non ce l'ho con la Roma chiaramente, ma con una piccola nicchia ovvero quella dei tifosi. E se la situazione fosse al contrario pensereste la stessa cosa. Mah. Sempre forza Lazio!".