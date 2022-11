Apulia Trani - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la sosta per la Nazionale torna la Serie B Femminile. La Lazio Women vuole consolidare il primo posto e in questo turno di campionato, l'ottavo, sarà impegnata in trasferta contro l'Apulia Trani, fanalino di coda del torneo. L'appuntamento è per domenica 20 novembre alle 14:30. L'amichevole di questo weekend è stata importante per far capire alle biancocelesti che non bisogna mai abbassare la guardia, indipendentemente dall'avversario che si ha davanti. Per chi vorrà seguire il match in tv e in streaming, potrà farlo attraverso la piattaforma Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.