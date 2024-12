Arabia Saudita, lo sfogo di Mancini: "Vorrei dire questo per l'ultima volta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime due avventure di Roberto Mancini non sono state di certo tranquille. Dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia, l'ex C.T. è stato assalito mediaticamente per aver lasciato la panchina della nazionale azzurra in favore di quella dell'Arabia Saudita. Anche lì, però, le polemiche non sono mancate. Infatti l'allenatore sessantenne ha dovuto vivere un ultimo periodo travagliato a causa dell'esonero tanto discusso e, proprio per questo, l'ex di Inter e Lazio ci ha tenuto a fare chiarezza tramite un messaggio sui propri social: "La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d'Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d'Asia 3 volte. Alcuni mezzi di comunicazione dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita. Vorrei dire questo per l'ultima volta: durante la mia carriera non c'è mai stato alcun tipo di interferenza nella selezione dei giocatori e sono soddisfatto della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita".