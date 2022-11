Argentina Mondiali | Panico per le strade e bambini disperati: effetti esagerati post sconfitta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Per l' Argentina, la sconfitta odierna per 2-1 contro l'Arabia Saudita è un colpo pesantissimo da incassare. Il risultato inaspettato ha portato una ventata di delusione assoluta nel Paese sudamericano, scatenando delle vere e proprie reazioni di isteria nelle strade. I bambini della scuola 9 del quartiere di Buenos Aires Palermo, la "9 Juan Crisóstomo Lafinur", sono scoppiati in pianti disperati al triplice fischio. Gli scolari avevano chiesto di entrare prima nell'istituto questa mattina per poter guardare la sfida tutti insieme: alla fine sono usciti dalle aule con i visi rigati dalle lacrime.