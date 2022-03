Argentina, Scaloni: “Luka Romero? Non togliamo calciatori alle altre nazionali, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Incontenibile la gioia e l’entusiasmo di Luka Romero che ha ricevuto la convocazione con l’Argentina dei grandi. Il talento biancoceleste non ha esitato a rispondere affermativamente alla chiamata del ct Scaloni scegliendo così di indossare la maglia albiceleste suscitando però il malcontento della stampa messicana. Tutto ciò non è passato inosservato agli occhi di Lionel Scaloni che, come si legge in un’intervista riportata da Diario Registrado, ha messo subito le cose in chiaro. Queste le sue dichiarazioni: “Non togliamo giocatori a nessuno. Vogliamo che sappiano come lavoriamo e poi decidano". Ha poi aggiunto: “Non valutiamo in quale squadra gioca ognuno di loro, ma le sue prestazioni. Abbiamo fatto credere a tutti che possono essere in Nazionale. Danno il massimo, giocano tutti bene. Tutti sentono la maglia”.

