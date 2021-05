Arsenal, Aubameyang racconta la malaria: “Avevo febbre giorno e notte...”

Pierre-Emerick Aubameyang racconta la malaria. L'attaccante dell'Arsenal, da poco guarito dalla terribile malattia, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di Football London: "Mi sentivo molto male. Ho avuto la febbre per tre giorni di seguito, tutto il giorno e tutta la notte. È stato un momento davvero brutto. Adesso mi sento al 90%. So che fisicamente manca qualcosa, ma la testa è molto al di sopra del 100% e può fare la differenza. Ho attraversato momenti difficili, anche mia madre non è stata bene. È stato un anno difficile per me. Adesso spero che la prossima stagione sarà diversa. Per me la vicinanza della famiglia è qualcosa di molto importante. E spero che chiunque possa averla sempre vicino”.