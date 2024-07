Arsenal, Calafiori e quell'aneddoto: "Jorginho mi ha obbligato, mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal. A poche ore dall'ufficialità arrivano le sue prime parole in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club in cui ha svelato un aneddoto sul trasferimento: “L’Arsenal era il mio sogno già da quando ero un bambino di 12-13 anni. I migliori giocatori al mondo giocano in questo campionato e il livello è sotto gli occhi di tutti. Non è solo un sogno per me, ma per tutti. Ero già convinto di trasferirmi qui, ma Jorginho mi ha obbligato. Ha detto “vieni, vieni, vieni”. Ti divertirai, la squadra è fantastica e anche lo staff: è tutto ottimo“. Infine, Calafiori ha concluso: “Non voglio dire troppo, non mi piace parlare, mi piace giocare. Di sicuro i nostri tifosi vedranno in campo cosa so fare bene“.