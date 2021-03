Assunção: "Betis - Siviglia più viva di Roma - Lazio. Brutti ricordi in giallorosso"

In Spagna è la giornata del derby tra Betis e Siviglia. Ai microfoni di TMW Radio si è espresso l'ex centrocampista Marcos Assunção, che in carriera ha giocato la stracittadina andalusa (in maglia biancoverde) e anche quella di Roma. Le sue parole: "Ho giocato anche Roma-Lazio e Palmeiras-Corinthians, ma questi sono due derby diversi rispetto a quello di Siviglia. Penso che la partita tra Betis e Siviglia si viva molto di più rispetto alle altre due sia prima sia durante sia dopo. Se vinci, sai che avrai mesi tranquilli. Se perdi, sarà invece assai difficile curare la ferita". Brutti ricordi della Roma: "A Roma non mi sentivo protagonista, il Betis invece mi ha dato la grande opportunità di esserlo. Anche per questo sarò sempre legato e grato al Betis, nutro ancora molto affetto per il popolo biancoverde e per la città di Siviglia. Mi hanno fatto sentire un supporto costante quando ero là".

