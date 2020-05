Aston Villa, il CEO: "Regola per non giocare se i nostri migliori giocatori hanno il Covid"

Anche in Inghilterra si lavora per la ripartenza del calcio, la Premier League sta studiando un programma adatto per tornare in campo in massima sicurezza. Alcuni club hanno però mostrato perplessità in merito a situazioni che potrebbero presentarsi una volta ripresa la stagione. Il Times ha riportato l'allarme lanciato dal CEO dell'Aston Villa Christian Purslow, che ha segnalato un pericolo per le squadre di bassa classifica: "Queste non possono sopravvivere a tre o quattro giocatori che si ammalano. Se il Villa dovesse giocare ad esempio senza Grealish, Mings e McGinn si ridurrebbero enormemente le possibilità di vincere partite. Vorrei che ci fosse una regola che dica che noi non dobbiamo giocare se i nostri migliori calciatori dovessero contrarre il Covid-19".