Astori, due anni fa la sua scomparsa: il ricordo è indelebile

Il 4 marzo del 2018 ci lasciava Davide Astori. Ricorre oggi il secondo anniversario della morte dell'ex calciatore e capitano della Fiorentina, morto in albergo a Udine, prima della sfida contro l'Udinese, per un problema cardiaco improvviso. A due anni dalla sua scomparsa, nessuno si è dimenticato di lui, omaggiato dai tifosi con uno striscione dei tifosi viola recitante: "Capitano in eterno". Anche la società viola lo ha omaggiato con una grafica e la didascalia: "Per sempre DA13". Il suo ricordo sarà per sempre indelebile.

