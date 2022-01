Astori, oggi avrebbe compiuto 35 anni. La Fiorentina: "Per sempre con noi"

Data speciale per il mondo viola e non solo. Nasceva oggi Davide Astori, lo storico capitano della Fiorentina, scomparso drammaticamente il 4 marzo 2018 a Udine in seguito a un arresto cardiaco. Nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, il club l'ha ricordato con un post condiviso sui profili social ufficiali. Condiviso un suo scatto con la maglia viola, è stata aggiunta una breve didascalia che fa comprender bene come, nonostante gli anni trascorsi, il ricordo di Davide sia sempre acceso: "Nasceva oggi Davide Astori, per sempre con noi".

Nasceva oggi Davide Astori.

Per sempre con noi. pic.twitter.com/HhpVrau7ON — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 7, 2022

