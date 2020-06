Atalanta, affaticamento per Gomez. Ma il Papu non preoccupa Gasperini

Non si è visto in campo nella giornata di domenica, ieri è rimasto a riposo così come tutta la squadra. Il motivo dell'assenza del Papu Gomez è un affaticamento muscolare alla coscia che gli dava fastidio. Da Bergamo però, son sicuri che non si tratti di nulla di grave, e che il giocatore possa tornare già tra oggi e domani in campo a Zingonia. Non sarebbe in dubbio nè per il recupero contro il Sassuolo, nè per la Lazio. Fiducia anche per i recuperi di Czyborra e Palomino, fermi da venerdì.

