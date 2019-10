Atalanta, allenamento pomeridiano in vista della Lazio

Così come la Lazio anche l'Atalanta sta proseguendo il suo percorso che la porterà a sfidare proprio i biancocelesti questo sabato in campionato. I bergamaschi oggi pomeriggio - come si legge su atalanta.it - sono scesi in campo per una seduta d'allenamento al Centro Bortolotti. Sono rientrati tutti i nazionali escluso Ibanez che rientrerà domani: per tutti loro si è optato per un programma di lavoro personalizzato. Gli altri invece hanno effettuato una partitella in famiglia con l'inserimento di qualche ragazzo del vivaio per completare il gruppo. Domani la Dea scenderà di nuovo in campo, ci sarà un'altra seduta pomeridiana a porte chiuse.

